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إلى الركلات الترجيحية.. تعادل إيجابي بين الزمالك وسموحة في نهائي الكأس

منذ 22 دقيقة
كتب: محمود فؤاد
إلى الركلات الترجيحية.. تعادل إيجابي بين الزمالك وسموحة في نهائي الكأس

الزمالك وسموحة

انتهى الشوط الثاني الإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1، بين الزمالك وسموحة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب برج العرب بنهائي كأس مصر، ليتم الاحتكام لركلات الجزاء الترجيحية.

ولم يسفر الوقت الإضافي عن أي جديد في المباراة باستثناء بعض النشاط من الفريقين، لكن غابت الخطورة بشكل كبير على المرمى، باستثناء الهجمات الفردية.

وكان الوقت الأصلي للمباراة قد انتهى بنفس النتيجة، ليتم الاحتكام للوقت الإضافي لحسم النتيجة والفائز بالكأس، ثم ركلات الترجيح لحسم الفائز.

يذكر أن حسام حسن تقدم في الدقيقة 4 لسموحة، وتعادل كاسونجو في الدقيقة 85 من زمن المباراة.

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انتهى الوقت الأصلي من مباراة الزمالك وسموحة بالتعادل الإيجابي1-1 في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب برج العرب بنهائي كأس مصر، ليتم الاحتكام للوقت الإضافي من

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