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«مرتضى» لمدرب سموحة: «هعلقك من رجلك بالجن»

منذ 28 دقيقة
كتب: محمود فؤاد
«مرتضى» لمدرب سموحة: «هعلقك من رجلك بالجن»

ميمي عبد الرازق

أعرب رئيس نادي الزمالك عن عن سعادته الشديدة بفوز الأبيض ببطولة كأس مصر بعد الانتصار على سموحة بركلات الترجيح بنتيجة 5\4 في المباراة التي اقيمت بينهما اليوم باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وقال «مرتضى» عقب المباراة: "من حق الجماهير البيضاء بأن تفرح، بعد تحقيق لقب كأس مصر، والتأهل للسوبر المحلى والكونفدرالية الأفريقية، وأن الزمالك يحتاج لبعض الصفقات بالفعل قبل انطلاق الموسم الجديد".

كما علق رئيس الأبيض عن مشادته مع ميمى عبد الرازق مدرب سموحة قائلاً: "هعلقه من رجله بالجن اللى عليه وقولت لفرج عامر وديه مستشفى الأمراض العقلية".

 

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