«مسلم» يرصد أخطاء إدارة الأهلي في أزمة «البدري»

نشر الكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» نقدا شديدا لإدارة النادي الأهلي في تعاملها مع حسام البدري المدير الفني المستقيل من قيادة الفريق الأول بالنادي.

وكتب «مسلم»: "9 أخطاء لإدارة الاهلي في "أزمة البدري".

وقال "أخطأت إدارة الأهلي حينما تركت مصيرها لعناد حسام البدري، ولم تحاسبه مع مدير الكرة علي أزمة عبدالله السعيد وأحمد فتحي، النجمان اللذان تركا النادي دون أن يعلم أحد، علماً بأن النادي اعتاد التجديد للاعبين قبل فترة طويلة من نهاية العقد".

وأوضح "أخطأت إدارة الاهلي عندما تركت حسام البدري يطفش كل اللاعبين الذين ليسوا علي هواه إلي السعودية أو إلي الاعتزال".

وأشار "أخطأت إدارة الأهلي حينما لم تحاسب البدري علي تصريحه الذي قال فيه إن "قرار إعارة عبدالله السعيد بعد أزمته الشهيرة من حق مجلس الإدارة، لكن أن يلعب أو لا.. فهذا قراري".

وأكد "أخطأت إدارة الأهلي عندما لم تحاسب البدري علي تصريحه الذي قاله بكل عنجهية بعد هزيمته من الأسيوطي وخروجه من الكأس بأنه سيستعد من الغد لمباراة الترجي، وكأنه مطمئن إلي إدارة عاجزة لا يخشي منها إقالته".

وأكمل "أخطأت إدارة الأهلي عندما لم تحاسب البدري علي تجاوزه في حق اللاعب مروان محسن علي الهواء مباشرة بعد مباراة بتروجيت،رغم احرازه لهدف حيث قام بتعنيف اللاعب بل وتهزيقه، ثم خرج يكذب في المؤتمر الصحفي بأن شيئاً لم يحدث.

وأشار "بالمناسبة مروان محسن لم يلعب مباراة جيدة منذ هذا الموقف".

وأوضح "أخطأت إدارة الأهلي حينما لم تحاسب حسام البدري علي تصريحه بعد الهزيمة من الزمالك بأن غياب عبدالله السعيد سبب الهزيمة! أخطأت إدارة الأهلي عندما لم تستشرف أن الفريق في حالة سيئة رغم تحقيقه أرقام قياسية، ولم تجهز البدائل المناسبة للاعبين والمدرب منذ وقت طويل".

وشدد "أخطأت إدارة الأهلي عندما توهمت أن الاستاد العالمي هو أهم أهداف الأهلوية، وغاب عن الإدارة أن الأهلي مؤسسة كروية أولاً وأخيراً".

وأنهى "أخطأت إدارة الأهلي عندما لم تنتبه أن هناك أزمة روح وثقة بين اللاعبين والجهاز الفني بسبب القرارات غير المنطقية للبدري، وقد غابت الروح القتالية للاعبي الأهلي الفترة الماضية دون أن ينتبه أحد".