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مرتضى: رحلة عمرة للاعبي الزمالك بعد التتويج بالكأس

اليوم AM 12:00
كتب: محمود فؤاد
مرتضى: رحلة عمرة للاعبي الزمالك بعد التتويج بالكأس

الزمالك

قرر رئيس نادي الزمالك صرف مكافأة للاعبي الفريق الأول بالنادي بعد تتويجهم بكأس مصر.

وجاءت مكافأة منصور للاعبين وهي عبارة عن رحلة عمرة بخلاف المكافآت المادية.

كان الزمالك قد هزم سموحة فى نهائي كأس مصر اليوم باستاد برج العرب.

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