مرتضى: رحلة عمرة للاعبي الزمالك بعد التتويج بالكأس

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الزمالك
قرر رئيس نادي الزمالك صرف مكافأة للاعبي الفريق الأول بالنادي بعد تتويجهم بكأس مصر.
وجاءت مكافأة منصور للاعبين وهي عبارة عن رحلة عمرة بخلاف المكافآت المادية.
كان الزمالك قد هزم سموحة فى نهائي كأس مصر اليوم باستاد برج العرب.
وعد طارق السعيد رئيس نادي الترسانة لاعبيه بمكافآت مجزية ورحلة عمرة في حالة الفوز بمباراة نجوم المستقبل غدا في الجولة قبل الأخيرة من دوري القسم الثانين والتي ستح
كشف الموقع الرسمى لنادى الزمالك، عن أن الشيخ بندر الحكير رجل الأعمال السعودى وعد رئيس القلعة البيضاء، بهدية عمرة لـ 50 فردا، فى حاله الفوز ببطولة كأس مصر أمام س
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