مرتضى: رحلة عمرة للاعبي الزمالك بعد التتويج بالكأس

رئيس الترسانة يعد لاعبيه بـ"رحلة عمرة" حال التأهل للممتاز

وعد طارق السعيد رئيس نادي الترسانة لاعبيه بمكافآت مجزية ورحلة عمرة في حالة الفوز بمباراة نجوم المستقبل غدا في الجولة قبل الأخيرة من دوري القسم الثانين والتي ستح