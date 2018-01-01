الخطيب يجتمع بغالي في الأهلي

عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، جلسة خاصة مع حسام غالي، لاعب الفريق المعتزل، دون حضور أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بعد إنتهاء اجتماع لجنة الكرة.

واستدعت لجنة الكرة بالنادي الأهلي، منذ قليل، حسام غالي، لاجتماعها المنعقد حاليًا بمقر النادي.

وعقدت لجنة الكرة اجتماعًا هامًا خلال الساعات الماضي، لمناقشة وحسم العديد من الأمور الخاصة بفريق الكرة، عقب قبول اللجنة اعتذار حسام البدري المدير الفني للفريق، للاستمرار في القيادة الفنية للفريق عقب الخسارة من فريق كمبالا سيتي الأوغندي أمس الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وينتظر أن يستكمل مجلس الإدارة اجتماعه بعد قليل.