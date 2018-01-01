عاجل| الحجز على حسابات الزمالك مجدداً بسبب 60 مليون جنيه

حصل ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك الأسبق، على حكما بإجراء حجز تحفظي على حسابات نادي الزمالك في البنك بمبلغ 60 مليون جنيه، بموجب الأحكام القضائية الصادرة لصالحه، عن القروض التي كان قد منحها للنادي، وأقر بصحتها القضاء، وألزم بها نادي الزمالك.

وتعد تلك الأحكام ابتدائية لذلك تم تجميد ما قيمته 60 مليون جنيه من حسابات النادي، في البنك، في انتظار تقديم النادي طعنا عليها، لحين صدور الأحكام النهائية.

يذكر أن خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة كان قد عين لجنة لإدارة النادي ماليا بناءً على تعليمات النائب العام، وقامت اللجنة بإيداع أموال النادي في البنك، بعد الاتفاق على سداد ديون النادي لدى ممدوح عباس ولدى الضرائب والتأمينات، قبل أن ترحل اللجنة المالية عن النادي، بناءً على قرار من النائب العام، بعدما أنهت نيابة الأموال العامة العليا فحصها لأوراق النادي المالية.