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لهيطة: كوبر لن يتدخل لمطالبة اللاعبين بالإفطار في رمضان

اليوم PM 01:25
كتب: إبراهيم منصور
لهيطة: كوبر لن يتدخل لمطالبة اللاعبين بالإفطار في رمضان

كوبر ولهيطة

أكد إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر، أن الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني كوبر، لن يتدخل لمطالبة اللاعبين بالإفطار في رمضان بأي حال من الأحوال.

وأضاف لهيطة، في تصريحات لبرنامج "في التمانيات"، الذي يقدمه إيهاب الخطيب على راديو إنرجي :"لم ولن نلجأ لدار الإفتاء لمعرفة جواز إفطار اللاعبين في رمضان من عدمه، لأن ذلك أمر شخصي لكل لاعب ولن يتم إجبار أي لاعب على الإفطار".

وتابع :"تعاقدنا مع خبراء تغذية ووضعوا برامج للاعبين والجميع لديه هدف واحد في المنتخب وهو بذل قصارى الجهد في وديات الكويت وكولومبيا وبلجيكا بالإضافة إلى تقديم عروض قوية في كأس العالم بروسيا يونيو المقبل".

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