الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

بالصور| «زاهر» مشيدا بمحمد صلاح: صنع الأمجاد كأجداده

رسمياً| سموحة يوجه الشكر لـ«ميمي عبد الرازق»

بالصور| فانتازي الدوري الإنجليزي يكشف عن سعر قياسي لمحمد صلاح

"رياضة الغربية": تحقق فى فتح حمام سباحة مياهه غير "صالحة".. وملعب "صلاح" جاهز للدورات الرمضانية

محمد فاروق: اعتزلت التحكيم وأنا في القمة.. وأخشى على الحكام بعد عودة الجماهير

منذ 41 دقيقة
كتب: عثمان إبراهيم
محمد فاروق: اعتزلت التحكيم وأنا في القمة.. وأخشى على الحكام بعد عودة الجماهير

محمد فاروق

أكد محمد فاروق حكم مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وسموحة، أنه كان محايدا في المباراة، مشيرا إلى أن المحللين والنقاد منحوه تقييما جيدا في هذه المباراة لا يقل عن 9 درجات من عشرة.

وأوضح "فاروق" في تصريحات إذاعية أن قرار طرد أي لاعب لا يمكن اتخاذه بمنتهى السهولة، مؤكدا أن طرد حسام حسن في نهائي كأس مصر كان بسبب التجاوز من اللاعب، بسبب نطقه للفظ خارج.

وأعلن حكم مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وسموحة، أن اعتزاله التحكيم جاء في التوقيت المناسب وقاد 22 مباراة هذا الموسم، مشددا أنه قادر على العطاء لمدة موسمين أو ثلاثة، ولكنه قرر الاعتزال وهو على القمة، مشيرا إلى أنه لم يستقر حتى الآن على المجال الذي سيعمل به بعد اعتزال التحكيم، وأمامه العديد من المجالات والتي لم يحسم الانضمام لأحدها حتى الآن.

وأضاف محمد فاروق أن الساحة التحكيمية تعاني من نقص عدد الحكام الذين يمتلكون الخبرات، وأنه غير مطمئن على الحكام في الموسم المقبل إذا تقرر عودة الجمهور بسبب نقص الخبرة لدى بعض منهم، موجها الشكر لعصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام على المجهود الذي بذله مع الحكام طوال الفترة الماضية.

أخبار متعلقة

مدرب سموحة: تعرضنا لظلم بيّن من «فاروق».. والزمالك تعادل بخطأ واضح ضد مهاجمه

مدرب سموحة: تعرضنا لظلم بيّن من «فاروق».. والزمالك تعادل بخطأ واضح ضد مهاجمه
«دجيش»: محمد فاروق تحمل الكثير في نهائي كأس مصر

«دجيش»: محمد فاروق تحمل الكثير في نهائي كأس مصر

ننشر تقرير محمد فاروق لمباراة الزمالك وسموحة بنهائي الكأس

أكد مصدر داخل اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، أن تقرير محمد فاروق، حكم مباراة الزمالك وسموحة في نهائي كاس مصر، لم يتضمن أي إدانة للاعبي سموحة.

«فاروق» يشهر البطاقة الحمراء في وجه لاعب سموحة

أشهر الحكم محمد فاروق البطاقة الحمراء في وجه حسام حسن لاعب سموحة في الدقيقة 69 أمام الزمالك في نهائي كأس مصر.

أخبار قد تعجبك

مذبحة فى الأهلى.. «الأحمر» ينتفض لإنقاذ سمعته والتفكير فى صانع انتصارات الزمالك

استطلاع رأى

الأكثر قراءة

رونالدو يهدد بالرحيل عن الريال بسبب "صلاح"

مدير مكافحة المنشطات: «العدوانية» في نهائي الكأس كان يستوجب سحب عينات ولكن تم منعنا

لقطة اليوم| الـ5 الأكثر استفادة من رحيل البدري في الأهلي
مفاجآت بالجملة فى ملف التدعيمات والراحلين عن الزمالك عقب نهاية الموسم