محمد فاروق: اعتزلت التحكيم وأنا في القمة.. وأخشى على الحكام بعد عودة الجماهير

أكد محمد فاروق حكم مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وسموحة، أنه كان محايدا في المباراة، مشيرا إلى أن المحللين والنقاد منحوه تقييما جيدا في هذه المباراة لا يقل عن 9 درجات من عشرة.

وأوضح "فاروق" في تصريحات إذاعية أن قرار طرد أي لاعب لا يمكن اتخاذه بمنتهى السهولة، مؤكدا أن طرد حسام حسن في نهائي كأس مصر كان بسبب التجاوز من اللاعب، بسبب نطقه للفظ خارج.

وأعلن حكم مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وسموحة، أن اعتزاله التحكيم جاء في التوقيت المناسب وقاد 22 مباراة هذا الموسم، مشددا أنه قادر على العطاء لمدة موسمين أو ثلاثة، ولكنه قرر الاعتزال وهو على القمة، مشيرا إلى أنه لم يستقر حتى الآن على المجال الذي سيعمل به بعد اعتزال التحكيم، وأمامه العديد من المجالات والتي لم يحسم الانضمام لأحدها حتى الآن.

وأضاف محمد فاروق أن الساحة التحكيمية تعاني من نقص عدد الحكام الذين يمتلكون الخبرات، وأنه غير مطمئن على الحكام في الموسم المقبل إذا تقرر عودة الجمهور بسبب نقص الخبرة لدى بعض منهم، موجها الشكر لعصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام على المجهود الذي بذله مع الحكام طوال الفترة الماضية.