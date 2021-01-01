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بالفيديو| مجدي عبدالغني وكوبر يساعدان رامز جلال في الإيقاع بضحاياه ببرنامج المقالب

اليوم PM 07:33
كتب: حسين غريب
بالفيديو| مجدي عبدالغني وكوبر يساعدان رامز جلال في الإيقاع بضحاياه ببرنامج المقالب

مجدي عبدالغني

ظهر مجدي عبدالغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة في برنامج المقالب، "رامز تحت الصفر" والذي يقدمه الفنان رامز جلال.

ويشارك مجدي عبدالغني كمقدم برامج للإيقاع بضحايا "رامز"، وإيهامهم أنهم في برنامج حواري معتاد حول وصول مصر لكأس العالم بروسيا 2018، ثم يبدأ "المقلب".

كما يظهر رامز جلال متقمصًا شخصية هيكتور كوبر، مدرب منتخبنا الوطني الحالي، وذلك عن طريق وضع "ماسك" على الوجه يشبه كثيرًا ملامح الأرجنتيني.

 

 

 

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