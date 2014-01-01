لقطة اليوم| رسالة هامة من البدري وجاريدو  لمدرب الأهلي الجديد

تكثف لجنة الكرة بالنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب في الوقت الحالي من دراسة عدد من السير الذاتية لمدربين أجانب لاختيار البديل المناسب، لخلافة حسام البدري الذي قبل النادي استقالته بعد الخسارة من كمبالا سيتي الأوغندي بالجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والخروج من كأس مصر أمام الأسيوطي سبورت.

رسالة البدري

ولم تشفع نجاحات حسام البدري الموسم الماضي مع الأهلي للاستمرار على رأس القيادة الفنية، رغم الفوز بالثلاثية المحلية"الدوري والكأس والسوبر"، بالإضافة للدوري هذا الموسم، بعد خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي في المباراة النهائية، والمستوى المتراجع في النسخة الحالية والتعادل مع الترجي بالجولة الأولى والخسارة في الثانية أمام كمبالا سيتي.

وينظر جمهور الأهلي للبطولات المحلية على أن الفوز بها أمر معتاد، وتظل البطولة الإفريقية هي الهدف الأهم لعدة أسباب في مقدمتها الرغبة في العودة مجددًا للتربع على عرش البطولات القارية الذي فقده الأحمر لصالح ريال مدريد صاحب الـ24 لقبًا قاريًا، بالإضافة للمشاركة في كاس العالم للأندية، والتواجد في أهم بطولات الأندية على مستوى العالم.

درس جاريدو

على نفس المنوال، يقول المدرب الأسبق للأهلي، الأسباني خوان كارلوس جاريدو، عن فترة تدريبه للمارد الأحمر: "تجربتي مع الأهلى ناجحة جدا، بعدما حصلت على بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لأول مرة، بالإضافة لبطولة السوبر المصرى".

هكذا يرى جاريدو أن تجربته ناجحه جدا رغم خسارة الكأس والدوري ووداع بطولة إفريقيا، ورغم ذلك تم التضحية به، وإقالته، وهو الأمر الذي يجب أن يعيه المدرب الجديد من تجربة الأسباني بالأهلي، فالنجاح بمقاييس إدارة وجماهير المارد الأحمر مختلف عن أي نادي آخر بالعالم.

الأعذار مرفوضة

يرفض جمهور الأهلي وإدارته الأعذار والتعلل بالظروف، فحديث البدري دومًا عن الإصابات التي ضربت الفريق في الفترة الأخيرة مثل المغربي أزارو والنيجيري أجايي والتونسي علي معلول لم تجلب له إلا لعنات وهجوم الجماهير الحمراء عليه بداعي الفشل في توفير البديل المناسب وتجهيزه على النحو الأمثل.

كما أن جاريدو، رغم فوزه بالكونفدرالية الإفريقية لأول مرة عام 2014 بقائمة اضطرارية وسط غيابات كثيرة نتيجة للإصابات فقد هاجمته الجماهير الحمراء وطالبت برحيله بعد وداع دوري أبطال إفريقيا، وفي هذا الصدد يقول الأسباني:"كثيرون يتحدثون على فشلى فى الأهلى المصري لكنهم لا يعلمون بأننى استطعت تحقيق أقوى بطولة افريقية بـ١٤ لاعبا فقط وأنا اعتبرها مرحلة ناجحة".