«رامون دياز» صانع مجد باراجواي.. والقريب من خلافة «البدري» بالأهلي

يعد الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني الأسبق لفريق الهلال السعودي، وضمن المرشحين لخلافة حسام البدري في الأهلي، أحد أفضل المدربين بقارة أمريكا الجنوبية خلال أخر خمس سنوات بفضل إنجازاته الكبيرة مع المنتخب الباراجوياني.

أولاً مسيرته كلاعب :

لعب المدرب اللاتيني صاحب الـ58 عاماً، والمهاجم الأرجنتيني الدولي للعديد من كبرى الأندية العريقة وأبرزها ريفربلات الأرجنتيني، نابولي الإيطالي، وإنترميلان الإيطالي، وفيورنتينا الإيطالي، موناكو الفرنسي، وشارك مع منتخب التانجو في 22 مباراة سجل خلالها 10 أهداف، وحصد ثمان بطولات مع جميع الفرق التي شارك معها أبرزها بطولة الدوري الإيطالي موسم 1988-1989.

ثانياً : كمدير فني

يمتلك دياز سجل تدريبي حافل، إذ تمكن من التتويج بـ12 لقباً كمدرب أبرزها بطولة الدوري الأرجنتيني 6 مرات رفقة ريفربلات، وبطولة أمريكا الجنوبية للأندية، كما توج ببطولتي كأس الملك وبطولة الدوري رفقة الهلال السعودي.

وخلال تواجد دياز على رأس الإدارة الفنية للمنتخب الباراجوياني تمكن من تحقيق العديد من الانجازات مع باراجواي، وأبرزها الحصول على المركز الرابع ببطولة أمريكا الجنوبية عام 2015، والتأهل لبطولة كأس العالم عام 2010 بجنوب أفريقيا، والتأهل للدور ربع النهائي بتلك البطولة قبل الخسارة أمام إسبانيا بهدف نظيف في أخر أوقات اللقاء، كما أنه نجح في التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا رفقة الهلال السعودي قبل الخسارة أمام أوراوا ريدز الياباني وحصد المركز الثاني من البطولة.