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الزمالك يتصدى لإغراءات رحيل «أوباما».. وتعليق مصير «شيكابالا»

اليوم AM 11:28
كتب: محمود فؤاد
الزمالك يتصدى لإغراءات رحيل «أوباما».. وتعليق مصير «شيكابالا»

شيكابالا

نقلاً عن العدد الورقي 

المدير الفنى يطلب 5 لاعبين جدد وتكليف الوكلاء بتسويق «بوكو»

رفض مجلس الزمالك، والجهاز الفنى للفريق، بقيادة خالد جلال، التفريط فى اللاعب يوسف أوباما، مهاجم الفريق، ولو على سبيل الإعارة بعدما تلقى عرضاً مغرياً مالياً من بتروجت مؤخراً، وأخطر النادى الأبيض اللاعب بذلك، ومن المنتظر عقد جلسة معه خلال الساعات المقبلة لتنفيذ وعد الجهاز الفنى له بتعديل عقده مادياً من أجل إغلاق ملف رحيله نهائياً.

فى المقابل، يحيط الغموض موقف محمود عبدالرازق «شيكابالا»، لاعب الفريق، بشأن العودة لصفوف الزمالك بعد انتهاء الإعارة مع فريق الرائد السعودى، حيث إن أولوية اللاعب العودة لناديه فى الفترة المقبلة، فيما لم يتحدث معه أحد من الجهاز الفنى أو الإدارة حول العودة، مع وجود عروض أمامه من أندية سعودية حالياً، على رأسها الرائد للبقاء به، وعروض أخرى من الفيصلى والتعاون والفتح، وسيتم حسم أمر «شيكا» خلال جلسة خالد جلال، المدير الفنى للفريق، مع رئيس النادى، حيث فضل «جلال» بت «مرتضى» فى مصير اللاعب بنفسه.

وكلف مجلس إدارة الزمالك بعض وكلاء اللاعبين بتسويق الغانى نانا بوكو، مهاجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد خروجه من حسابات الجهاز الفنى تماماً فى الفترة الماضية، وطلب المدير الفنى رحيله رسمياً، وينتظر النادى تسويق اللاعب، والاستفادة منه مادياً.

ويعقد خالد جلال، المدير الفنى، خلال الساعات القليلة المقبلة، جلسة مع إسماعيل يوسف، عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على فريق الكرة، من أجل مناقشة تقريره الفنى قبل عرضه على رئيس القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة متضمناً احتياجات الفريق للموسم المقبل من لاعبين جدد. وحدد «جلال» فى تقريره حاجة الفريق لضم 4 عناصر جديدة بجانب لاعب أفريقى مميز، ودوّن فى التقرير موقف كل لاعب بالفريق حالياً، ومدى استفادة الفريق منه فى الفترة الماضية، وموقفه من البقاء أو الرحيل وفق متطلبات المركز الذى يشغله قبل الاستقرار على اللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق.

ويحدد الجهاز الفنى، خلال الأيام القليلة المقبلة، ملامح فترة الإعداد للموسم الجديد، ووضع برنامج شامل قبل فترة المعسكر الخارجى، وتحديد موعد عودة الفريق للتدريبات مرة أخرى عقب الراحة التى منحها الجهاز للاعبين لمدة أسبوعين بعد انتهاء الموسم الكروى والفوز ببطولة كأس مصر على حساب سموحة.

فى سياق مختلف، طلب مسئولو نادى الزمالك من الجهاز الطبى للفريق تقريراً شاملاً عن حالة أحمد الشناوى، حارس مرمى الفريق، الذى خضع مؤخراً لجراحة فى الركبة بألمانيا بعد إصابته بقطع فى الرباط الداخلى للركبة، لحسم مدى احتياج الفريق للتعاقد مع حارس مرمى آخر من عدمه، خاصة أن الحارس، الذى يفاضل حالياً بين إسبانيا وأمريكا لبدء البرنامج التأهيلى، لن يعود للملاعب قبل شهرين من الآن.

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