الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

بريزنتيشن: طائرة من رعاة المنتخب لدعم الفراعنة في روسيا

صلاح يغازل الجماهير المصرية قبل المونديال

مدرب حراس الداخلية السابق يعلق على قرار الاستغناء عنه

الداخلية يكلف حسن نصر بضم الحراس الجدد

حسام غالي يتوسط لإنهاء أزمة عبدالله السعيد مع مجلس الأهلي

اليوم PM 03:41
كتب: أحمد خالد
حسام غالي يتوسط لإنهاء أزمة عبدالله السعيد مع مجلس الأهلي

حسام غالي وعبدالله السعيد

تحدث حسام غالي، لاعب وقائد وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سابقًا، مع محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي ورئيس لجنة الكرة، وذلك يوم الأربعاء الماضي، من أجل التحدث حول منصب غالي الجديد في الأهلي حيث اقترب من تولي منسقًا لفريق الكرة، كما تضمنت الجلسة الحديث عن مصير وموقف عبدالله السعيد من العودة إلى الأهلي ببداية الموسم الكروي الجديد.

وتوسط غالي لإنهاء أزمة عبدالله السعيد مع مجلس الأهلي وعودته من جديد إلى صفوف القلعة الحمراء في الصيف المقبل خاصة أن اللاعب قد تقدم بعدة اعتذارات للمجلس بعد واقعة تجديده إلى الزمالك.

وقال غالي للخطيب أن السعيد قام بإصلاح خطأه بتمديد عقوده مع الأهلي وطالبه بالعفو عن اللاعب للعودة من جديد إلى القلعة الحمراء فور انتهاء إعارته من صفوف كوبس الفنلندي، خاصة أن الفريق يحتاج إلى خدمات اللاعب في الفترة المقبلة باعتباره أحد العناصر الأساسية للفريق الأحمر.

من جانبه أكد الخطيب لغالي أن الأهلي لا يقف على أي لاعب نهائيًا، ليعود غالي مؤكدًا حديث الخطيب مبررًا موقفه بالتوسط للاعب في ظل اعتراف اللاعب بخطأه واستعداده للتقدم باعتذار رسمي.

ووعد الخطيب، غالي بمناقشة الموقف مع لجنة الكرة وأعضاء مجلس الأهلي في الأيام المقبلة بعد إنهاء الملف الأكبر وهو المدير الفني الجديد خلفًا لحسام البدري.

أخبار متعلقة

لجنة الكرة بالأهلي تستدعي حسام غالي

لجنة الكرة بالأهلي تستدعي حسام غالي
الخطيب يجتمع بغالي في الأهلي

الخطيب يجتمع بغالي في الأهلي

مصدر بالأهلي: «غالي» منسقًا لفريق الكرة مع المدير الفني الأجنبي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، أن لجنة الكرة استقرت خلال اجتماعها اليوم بشكل كبير، على تولي حسام غالي منصب منسق للجهاز الفني الجديد الذي سيتولي القيادة الفنية للف

حقيقة عودة حسام غالي إلى الملاعب ومنصبه الجديد

كشف مصدر مقرب من حسام غالي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة عودة اللاعب للملاعب من جديد رغم إعلان الإعتزال وإقامة مهرجان بودية أمام أياكس

أخبار قد تعجبك

الأهلي يدرس عودة المغضوب عليهم في ولاية «البدري»

استطلاع رأى

  • كوبيون

    كوبيون

  • -

    :

    -

    05:30 PM

    الدوري الفنلندي
  • ماريهامن

    ماريهامن

  • هلسنكي

    هلسنكي

  • -

    :

    -

    05:30 PM

    الدوري الفنلندي
  • إنتر توركو

    إنتر توركو

  • الاتحاد السكندري

    الاتحاد السكندري

  • -

    :

    -

    08:30 PM

    البطولة العربية
  • الفتح الرباطي

    الفتح الرباطي

الأكثر قراءة

رونالدو يهدد بالرحيل عن الريال بسبب "صلاح"

مذبحة فى الأهلى.. «الأحمر» ينتفض لإنقاذ سمعته.. والنادى يفكر فى صانع انتصارات الزمالك

لقطة اليوم| رسالة هامة من البدري وجاريدو  لمدرب الأهلي الجديد
منتخبات المونديال «محلك سر» في تصنيف «فيفا» والسعودية تستفيد من الوديات