حسام غالي يتوسط لإنهاء أزمة عبدالله السعيد مع مجلس الأهلي

تحدث حسام غالي، لاعب وقائد وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سابقًا، مع محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي ورئيس لجنة الكرة، وذلك يوم الأربعاء الماضي، من أجل التحدث حول منصب غالي الجديد في الأهلي حيث اقترب من تولي منسقًا لفريق الكرة، كما تضمنت الجلسة الحديث عن مصير وموقف عبدالله السعيد من العودة إلى الأهلي ببداية الموسم الكروي الجديد.

وتوسط غالي لإنهاء أزمة عبدالله السعيد مع مجلس الأهلي وعودته من جديد إلى صفوف القلعة الحمراء في الصيف المقبل خاصة أن اللاعب قد تقدم بعدة اعتذارات للمجلس بعد واقعة تجديده إلى الزمالك.

وقال غالي للخطيب أن السعيد قام بإصلاح خطأه بتمديد عقوده مع الأهلي وطالبه بالعفو عن اللاعب للعودة من جديد إلى القلعة الحمراء فور انتهاء إعارته من صفوف كوبس الفنلندي، خاصة أن الفريق يحتاج إلى خدمات اللاعب في الفترة المقبلة باعتباره أحد العناصر الأساسية للفريق الأحمر.

من جانبه أكد الخطيب لغالي أن الأهلي لا يقف على أي لاعب نهائيًا، ليعود غالي مؤكدًا حديث الخطيب مبررًا موقفه بالتوسط للاعب في ظل اعتراف اللاعب بخطأه واستعداده للتقدم باعتذار رسمي.

ووعد الخطيب، غالي بمناقشة الموقف مع لجنة الكرة وأعضاء مجلس الأهلي في الأيام المقبلة بعد إنهاء الملف الأكبر وهو المدير الفني الجديد خلفًا لحسام البدري.