صلاح يغازل الجماهير المصرية قبل المونديال

أعلن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، عن استعداده التام للمشاركة مع منتخب مصر في نهائيات كأس العالم بروسيا يونيو المقبل عبر حسابه على "تويتر".

وأشار صلاح لمنتخب مصر بنشر صورته أثناء ارتداء قميص المنتخب، ووضع علم مصر، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة"تويتر"، في إشارة للجماهير المصرية عن جاهزيته التامة للتواجد مع الفراعنة بالمونديال.

ومن المقرر أن ينضم صلاح لقائمة مصر التي تستعد لخوض المونديال عقب خوضه نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد في السادس والعشرين من مايو الجاري بمدينة كييف الأوكرانية.