كوبر يتغزل في صلاح: «تطور بشكل درامي ومتواضع رغم أهميته الكبيرة»

تغزل الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخبنا الوطني، في نجم الفراعنة الأول، ولاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، بعد تألقه هذا الموسم.

وقال كوبر في تصريحات لمجلة "ورلد سوكر"، إن محمد صلاح تطور بشكل درامي نتيجة للمجهود الكبير الذي يقوم به، والعمل الشاق الذي يبذله".

وتابع: "تجارب صلاح في سويسرا وتشيلسي الإنجليزي، قبل التألق مع ليفربول ساعدته بشكل كبير على اكتساب خبرات كبيرة للغاية".

وأثنى مدرب مصر على أخلاق "صلاح" العالية وتواضعه الشديد رغم النجومية الكبيرة التي وصل إليها، وأهميته داخل الملعب، ومشددًا في الوقت نفسه على أن الجماعية المحيطة بصلاح وقدرته على الاندماج فيها في المنتخب وليفربول ساعدته أيضًا على التألق".