الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

خاص| إنبي يعلق على أزمة تسنين «أفشة»

بريزنتيشن: طائرة من رعاة المنتخب لدعم الفراعنة في روسيا

صلاح يغازل الجماهير المصرية قبل المونديال

مدرب حراس الداخلية السابق يعلق على قرار الاستغناء عنه

كوبر يتغزل في صلاح: «تطور بشكل درامي ومتواضع رغم أهميته الكبيرة»

اليوم PM 06:22
كتب: حسين غريب
كوبر يتغزل في صلاح: «تطور بشكل درامي ومتواضع رغم أهميته الكبيرة»

كوبر وصلاح"أرشيفية"

تغزل الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخبنا الوطني، في نجم الفراعنة الأول، ولاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، بعد تألقه هذا الموسم.

وقال كوبر في تصريحات لمجلة "ورلد سوكر"، إن محمد صلاح تطور بشكل درامي نتيجة للمجهود الكبير الذي يقوم به، والعمل الشاق الذي يبذله".

وتابع: "تجارب صلاح في سويسرا وتشيلسي الإنجليزي، قبل التألق مع ليفربول ساعدته بشكل كبير على اكتساب خبرات كبيرة للغاية".

وأثنى مدرب مصر على أخلاق "صلاح" العالية وتواضعه الشديد رغم النجومية الكبيرة التي وصل إليها، وأهميته داخل الملعب، ومشددًا في الوقت نفسه على أن الجماعية المحيطة بصلاح وقدرته على الاندماج فيها في المنتخب وليفربول ساعدته أيضًا على التألق".

أخبار متعلقة

«ميدو»: كوبر الأنسب لقيادة المنتخب في المونديال

«ميدو»: كوبر الأنسب لقيادة المنتخب في المونديال
بالفيديو| مجدي عبدالغني وكوبر يساعدان رامز جلال في الإيقاع بضحاياه ببرنامج المقالب

بالفيديو| مجدي عبدالغني وكوبر يساعدان رامز جلال في الإيقاع بضحاياه ببرنامج المقالب

"نبيه": كوبر سيدفع بـ" جمعه"و"عبد العزيز" في وديات المنتخب لهذا السبب

أكد أسامة نبيه، المدرب العام للمنتخب الوطني، إن الجهاز الفني للفراعنة بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، سيمنح الفرصة للاعبين المنضمين للمعسكر والمشاركة جميع لاعبي

«عبد الغني»: اختيارات «كوبر» لقائمة المونديال منطقية.. وطريقته تُذكرني بـ«الجوهري»

أكد مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن اختيارات الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب، لقائمة اللاعبين

أخبار قد تعجبك

الأهلي يدرس عودة المغضوب عليهم في ولاية «البدري»

استطلاع رأى

  • كوبيون

    كوبيون

  • -

    :

    -

    05:30 PM

    الدوري الفنلندي
  • ماريهامن

    ماريهامن

  • هلسنكي

    هلسنكي

  • -

    :

    -

    05:30 PM

    الدوري الفنلندي
  • إنتر توركو

    إنتر توركو

  • الاتحاد السكندري

    الاتحاد السكندري

  • -

    :

    -

    08:30 PM

    البطولة العربية
  • الفتح الرباطي

    الفتح الرباطي

الأكثر قراءة

مذبحة فى الأهلى.. «الأحمر» ينتفض لإنقاذ سمعته.. والنادى يفكر فى صانع انتصارات الزمالك

لقطة اليوم| رسالة هامة من البدري وجاريدو  لمدرب الأهلي الجديد

«مرعي وحمدي وحسن» أبرز الصفقات الجديدة في الزمالك
منتخبات المونديال «محلك سر» في تصنيف «فيفا» والسعودية تستفيد من الوديات