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خاص| سببان يؤجلان موافقة فيريرا على تدريب الأهلي

أمس PM 10:47
كتب: علي سمير
خاص| سببان يؤجلان موافقة فيريرا على تدريب الأهلي

فيريرا

كشف مصدر مقرب من البرتغالي جيسوالدو فيريرا، عن وجود سببين يؤجلان حتى اللحظة الرد على مفاوضات النادي الأهلي لخلافة حسام البدري.

وأوضح المصدر أن ارتياح البرتغالي داخل السد القطري والنجاحات التي يحققها أول أسباب عدم تفكيره في الرحيل وخوض تجربة جديدة، خاصة بعد التأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وتابع المصدر: "فيريرا مرتبط بعلاقة طيبة مع جمهور الزمالك منذ تدريب الأبيض ولا يفضل الموافقة على تدريب الغريم التقليدي، وهو ثاني التحفظات التي تؤجل موافقته على عرض الأهلي حتى اللحظة".

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