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الجبلاية تناقش مقاضاة رامز جلال بسبب «كوبر»

منذ 41 دقيقة
كتب: إبراهيم منصور
الجبلاية تناقش مقاضاة رامز جلال بسبب «كوبر»

كوبر

نقلاً عن العدد الورقي 

يبحث اتحاد الكرة برئاسة هانى أبوريدة، التصعيد قضائياً، ضد استخدام رامز جلال لشخصية الأرجنتينى هيكتور كوبر، المدير الفنى للمنتخب، فى برنامجه «رامز تحت الصفر»، الذى يذاع خلال شهر رمضان.

وينتظر مجلس الجبلاية رد اللجنة القانونية بالاتحاد، لتحديد موقفه النهائى سواء برفع دعوى قضائية ضد المسئولين عن البرنامج، أو التراجع عن هذا الأمر، فى ظل المعلومات المؤكدة حول حصول مجدى عبدالغنى، عضو مجلس الجبلاية، على موافقة من كوبر بشأن تقمص «رامز» شخصيته خلال البرنامج، حيث قال عبدالغنى لمصدر مقرب منه «مفيش مشكلة، والمدير الفنى وافق كتابياً على ذلك».

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