فرج عامر: لم ولن أتصالح مع «مرتضى»

نفى محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، تصالحه مع رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أثناء مباراة نهائي الكأس بين الفريقين والتي انتهت بفوز القلعة البيضاء باللقب الخامس خلال أخر ست سنوات.

وكتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك»: "لم ولن اتصالح مع مرتضي منصور ولكن لظروف المباراة حدث حوار ولقاء والنائب صلاح عيسي دعاناني ولم اكن اعلم بنيته وعموما شكرا له".