موقع أرجنتيني: دياز سيتولى تدريب الأهلي "ملك البطولات"

كشف موقع diariopopular الأرجنتيني، أن رامون دياز بات قريبًا من تولى تدريب النادى الأهلي المصري بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة.

وقال الموقع الأرجنتيني، أن دياز اتفق بشكل مبدئي مع إدارة الأهلي، وسيتم الإعلان خلال ساعات قليلة.

وأوضح، بأن الأهلي واحدًا من أكبر الأندية فى مصر وقارة إفريقيا، حيث أطلق الموقع على النادي الأحمر لقب "ملك الألقاب والبطولات"، مؤكدًا بأنه يمتلك ألقاب دولية عديدة مثل ريال مدريد الإسباني.

وأكد الموقع الأرجنتيني، بأن دياز حقق نجاحات جيدة فى التجربة العربية مع نادى الهلال، وقادهم للفوز بالدوري وكأس الملك بالإضافة للوصول لنهائي دوري أبطال آسيا.

الجدير بالذكر، أن دياز سيصل إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة للاجتماع بإدارة الكرة بالأهلي برئاسة محمود الخطيب، من أجل إنهاء كافة المفاوضات معه.