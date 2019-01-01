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اتحاد الكرة يكشف عدد القوائم في الموسم الجديد وموقف الأجانب

منذ 55 دقيقة
كتب: إبراهيم منصور
اتحاد الكرة يكشف عدد القوائم في الموسم الجديد وموقف الأجانب

اتحاد الكرة

أقر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه أمس برئاسة المهندس هاني أبو ريدة شروط القيد للموسم الجديد وأبرزها تحديد قوائم الفرق الأولى للدوري العام بأقسامه الأربعة ب 25 لاعبا ، مع استمرار قيد أربعة لاعبين أجانب لكل فريق في القسم الأول والسماح بتواجدهم في تقرير المباراة (اسكورشيت) على ألا يتواجد في الملعب أكثر من ثلاثة منهم في التوقيت نفسه، ومن المقرر أن يستمر العمل بهذا النظام خلال الموسم الجديد 18/2019 والموسم المقبل 19/2020

كما أقر المجلس الاستمرار في عدم اعتبار اللاعبين الفلسطينيين والسوريين أجانب بحد أقصى لاعبين اثنين لكل فريق، على أن يكون الموسم الجديد 18/2019، هو الأخير في اعتبار اللاعبين السوريين غير أجانب .

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