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منتخب الشباب يودع تصفيات أفريقيا أمام السنغال بركلات الترجيح

منذ 24 دقيقة
كتب: محمد خيري
منتخب الشباب يودع تصفيات أفريقيا أمام السنغال بركلات الترجيح

منتخب الشباب

ودع منتخب الشباب تصفيات كأس الأمم الأفريقية بعد الخسارة من السنغال بركلات الترجيح 7\6 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم باستاد بورسعيد في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية بالشباب المقرر لها في النيجر.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف وهو نفس نتيجة مباراة الذهاب التي اقيمت في السنغال الأسبوع الماضي.

جاءت المباراة جيدة المستوى وتبادل الفريقين الهجمات، وحاول لاعبي المنتخب إحراز هدف التقدم ولكن قابله بتنظيم دفاعي من المنتخب السنغالي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة الخطيرة.

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