فرج عامر لمرتضى: "القضاء هو طريقنا الوحيد"

نفى محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، تصالحه مع رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أثناء مباراة نهائي الكأس بين الفريقين والتي انتهت بفوز القلعة البيضاء باللقب الخامس خلال أخر ست سنوات.

وكتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك»: "لم ولن اتصالح مع اي متطاول، والقضاء المصري العادل هو طريقنا الوحيد".

وكان رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، قد أبدى أسفه الشديد من قيام فرج عامر رئيس سموحة بتضليل أعضاء الجمعية العمومية لناديه العريق بعد أن زعم أنه لم يتصالح معي وأصدر بيانا عاري من الصحة رغم أننا في شهر رمضان شهر التسامح والتصالح .

وتساءل مرتضي في بيان رسمي جاء كالتالي:"إذا كان ما يدعيه عامر صحيحا فلماذا سبقني على العشاء وانتظرني ومعه بعض اعضاء مجلس إدارته لمدة ساعة حتى أذهب إلى بيتي وأخدت حمام وألحق بهم واذا كنا متخاصمين لماذا قبل دعوتي له فربما ذلك حدث لأنك لا تملك دفع ثمن العشاء أو انك تعتقد أنني اقمت مائدة رحمن في اسكندرية قبل شهر رمضان للمساكين والغلابة .

وتابع "كل هذا يجوز لكن الأكيد أن أخويا فرج فقد صوابه بعد الهزيمة الموجعة التي اخرجته عن شعوره هو والمخبول اللي كان يسعي لافساد حفل المراسم وتسليم الكاس لولا تدخل المهندس هاني ابو ريده كان زماني معلقه من رجليه علي باب سموحة. وتعجب مرتضي من ادعاء عامر أن النائب صلاح عيسي هو الذي وجه له دعوه العشاء قائلا "ياراجل صديقي النائب صلاح عيسي محطش ايده في جيبه اصلا وانت وهو شايفين النائب احمد مرتضي منصور وهو بيحاسب صاحب المطعم" .

والله عيب يا اخي واحنا ضيوف عندكم في الاسكندريه البلد اللي اهلها مشهور عنهم الكرم طب كنتم ادفعوا ثمن العيش والسلطة وانا ادفع باقي الحساب لكن كلكم كنتم حاطين ايديكم في الجبس وجيوبكم مشمعنها بالشمع الاحمر . اما عن المباراة فهي كانت مضحكة فريق من الجن بيلاعب بني آدمين وفريق الزمالك اللي من الاحياء بيلاعب فريق في غرفة الانعاش .. الجن حاول يساعده واهداه كورة عبيطه دخلت جون من هجمه وحيده طوال ال 120 دقيقه لكن 60دقيقه لعيبتك نايمين في الارض ومستموتين عيب يا فرج يا اخويا".