مرتضى: حصلنا على توقيع لاعب الإسماعيلي.. وسنضم 4 لاعبين

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إنه لا يمانع في العمل بقائمة الـ25 من الموسم المقبل، وفقا لقرار اتحاد الكرة، لافتا إلى أنه يريد فتر انتقالية لتقنين الاوضاع.

وقال مرتضى في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "معنديش مانع في قائمة الـ25 أريد فترة انتقالية، هناك جلسة مع هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة لحسم الأمر".

وعن صفقات الفريق، قال: "حصلت على توقيع إبراهيم حسن، لاعب الإسماعيلي، من الموسم الماضي، وهناك مفاوضات مع الإسماعيلي".

وأردف: "أيضا من الوارد ضم محمد مجدي قفشة، لاعب إنبي، سنتعاقد مع 3 أو 4 لاعبين هذا الموسم".

وأشار مرتضى إلى أنه لن يضم حارس جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية، لافتا إلى أنه سيكتفي بجنش وعمر صلاح لحين عودة أحمد الشناوي.

وأكد مرتضى منصور أن خالد جلال باقي في منصبه كمدير فني في الموسم الجديد، لافتا إلى أن سبب خلافه مع كريستيان جروس كان رفض المدرب وجود جلال.