رئيس الزمالك: اقتربنا من حل أزمة عبد الله السعيد

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن اقتراب حل أزمة عبد الله السعيد، لاعب الأهلي والذي كان قد وقع للزمالك في الفترة الماضية وحصل على مقدم تعاقد 40 مليون جنية.

وقال في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "عبد الله سيعيد الأموال التي حصل عليها إلى نادي الزمالك مرة أخرى".

وأكمل: "لا يصح أن أتسبب في إيقاف لاعب مقبل على كأس العالم".

وأردف: "بعد عودة اللاعب من فنلندا سنحل الأمر".