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رئيس الزمالك: اقتربنا من حل أزمة عبد الله السعيد

اليوم PM 05:28
كتب: حسين غريب
رئيس الزمالك: اقتربنا من حل أزمة عبد الله السعيد

السعيد مع أمير مرتضى

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن اقتراب حل أزمة عبد الله السعيد، لاعب الأهلي والذي كان قد وقع للزمالك في الفترة الماضية وحصل على مقدم تعاقد 40 مليون جنية.

وقال في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "عبد الله سيعيد الأموال التي حصل عليها إلى نادي الزمالك مرة أخرى".

وأكمل: "لا يصح أن أتسبب في إيقاف لاعب مقبل على كأس العالم".

وأردف: "بعد عودة اللاعب من فنلندا سنحل الأمر".

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لاعب كوبس يوجه رسالة لـ«عبدالله السعيد» قبل المونديال

لاعب كوبس يوجه رسالة لـ«عبدالله السعيد» قبل المونديال

بالصور| «السعيد» يوجه رساله للاعبي كوبس الفنلندي

وجه عبد الله السعيد، صانع ألعاب النادي الأهلي والذي انتهت إعارته لفريق كوبس الفنلندي، رسالة إلى زملائه في الفريق بعد رحيله رسميا اليوم عن الفريق.

بالفيديو| كوبس الفنلندي يحتفل بـ«السعيد» بعد انتهاء عقده

حرص لاعبو كوبين بلوسورا الفنلندي على توديع اللاعب المصري عبد الله السعيد بعد ظهوره الأخيرة مع الفريق اليوم.

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