أيوب يعلن تشكيل الأهلي أمام المصري

أعلن أحمد أيوب، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه والذي سيخوض به مواجهة المصري، مساء اليوم الأحد، والتي سيشهدها ملعب الجيش ببرج العرب، بالإسكندرية، في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع 28 بمسابقة الدوري العام.

وجاء التشكيل كالتالي..

في حراسة المرمى: شريف اكرامي

في خط الدفاع: صبري رحيل وأيمن أشرف ومحمود الجزار وباسم علي

في خط الوسط: عمرو السولية وأكرم توفيق وأحمد حمدي

في خط الهجوم: إسلام محارب ومحمد شريف وصلاح محسن

وجاءت دكة البدلاء كالتالي..

علي لطفي، هشام محمد، أحمد رمضان، كريم يحيى، عمرو سعداوي، محمد فخري، أحمد ياسر ريان