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20 دقيقة| «أحمد حمدي» يضع الأهلي بالمقدمة أمام المصري

أمس PM 10:24
كتب: أحمد خالد
20 دقيقة| «أحمد حمدي» يضع الأهلي بالمقدمة أمام المصري

الأهلي والمصري

مرت حتى الأن 20 دقيقة من زمن اللقاء الذي يجمع فريقي الأهلي والمصري، وذلك في المباراة المؤجلة من الإسبوع الـ28 من الدوري العام.

وتشير نتيجة اللقاء لتقدم الفريق الأحمر بهدف نظيف أمام المصري البورسعيدي.

نشاط هجومي ملحوظ من المصري خلال الـ20 دقيقة الماضية، حيت اتخذ لاعبي الفريق البورسعيدي زمام المبادرة الهجومية تجاه مرمى الفريق الأحمر، لكن دون أي خطورة حقيقة على حارس العرين الأهلاوي شريف إكرامي.

وفي الدقيقة 18 من زمن اللقاء، وبعد عدة تمريرات رائعة بين صلاح محسن وأحمد حمدي داخل منطقة جزاء الفريق الأحمر تمكن الأخير من تسديد كرة قوية استقرت داخل شباك الفريق البورسعيدي معلنة عن أول أهداف المباراة.

 

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