الأهلي يتقدم على المصري في الشوط الأول بقدم «أحمد حمدي»

انتهى الشوط الأول من اللقاء الذي يجمع فريق الأهلي والمصري في المباراة المؤجلة من الإسبوع الـ28 من بطولة الدوري العام بتقدم الأحمر بهدف نظيف.

وجاء هدف الفريق الأهلاوي عن طريق لاعب الوسط أحمد حمدي في الدقيقة 18.

وخلال العشر دقائق الأولى لم يتمكن أياً من الفريقين من تشكيل أي خطورة تذكر على مرمى الفريق الأخر، إذ اكتفيا لاعبي الأهلي والمصري بتبادل السيطرة والاستحواذ على الكرة في منتصف الملعب.

نشاط هجومي ملحوظ من المصري خلال الـ20 دقيقة الأولى، حيت اتخذ لاعبي الفريق البورسعيدي زمام المبادرة الهجومية تجاه مرمى الفريق الأحمر، لكن دون أي خطورة حقيقة على حارس العرين الأهلاوي شريف إكرامي.

وفي الدقيقة 18 من زمن اللقاء، وبعد عدة تمريرات رائعة بين صلاح محسن وأحمد حمدي داخل منطقة جزاء الفريق الأحمر تمكن الأخير من تسديد كرة قوية استقرت داخل شباك الفريق البورسعيدي معلنة عن أول أهداف المباراة.

وظهرت فاعلية الفريق الأحمر بعد مرور ما يقرب من 20 دقيقة بفضل السرعة الكبيرة التي أظهرها مهاجمي الأهلي بفضل الهجمات المرتدة السريعة التي شكلوها تجاه مرمى المصري، وفي الدقيقة 22 سدد صلاح محسن كرة رأسية قوية من عرضية مميزة من الجانب الأيسر لهجوم الفريق الأحمر.

وفي الدقيقة 34 من زمن اللقاء كاد أن يتعادل فريق المصري عن طريق إسلام عيسى، والذي سدد كرة قوية داخل منطقة جزاء الأهلي، لكن دفاعات الأحمر تصدت لتسديدته وحولتها إلى ركنية.

وفي الدقيقة 35 من زمن اللقاء يضطر الأهلي لإجراء أول تغييراته الاضطرارية بعد خروج الظهير الأيمن للفريق الأحمر باسم على مصاباً، ليحل هشام محمد بدلاً منه.

وفي الدقيقة 40 أضاع أحمد حمدي فرصة إضافة ثاني أهداف الفريق الأحمر بعد انفراده بحارس مرمى المصري أحمد مسعود، ليسدد كرة قوية تعلو مرمى المصري وتخرج إلى ضربة مرمى في النهاية لصالح الفريق البورسعيدي.

وفي الدقيقة 43 وبعد تبادل رائع للكرة بين الثنائي صلاح محسن وأحمدي حمدي داخل منطقة جزاء المصري، سدد الأخير كرة قوية مرت بجوار القائم الأيمن لحارس المصري أحمد مسعود.

ويحتسب حكم المباراة بعد ذلك إبراهيم نور الدين ثلاث دقائق وقت بدل ضائع، ليعلن بعد ذلك نهاية الشوط الأول بتقدم الفريق الأهلاوي بهدف نظيف.

وجاء تشكيل الأحمر كالتالي :

في حراسة المرمى: شريف اكرامي.

في خط الدفاع: صبري رحيل وأيمن أشرف ومحمود الجزار وباسم علي.

في خط الوسط: عمرو السولية وأكرم توفيق وأحمد حمدي.

في خط الهجوم: إسلام محارب ومحمد شريف وصلاح محسن.

فيما جاء تشكيل المصري كالآتي :

في حراسة المرمى: أحمد مسعود.

في خط الدفاع: محمد حمدي، أحمد منصور، محمد شطة، محمد كوفي.

في خط الوسط: فريد شوقي، عمرو موسى، جريندو.

في خط الهجوم: إسلام عيسى، أحمد جمعة، أحمد شكري.