60 دقيقة| المصري يفشل في فك رموز دفاعات الأهلي.. والأحمر يواصل تقدمه

مرت حتى الأن 60 دقيقة من زمن اللقاء الذي يجمع فريقي الأهلي والمصري، وذلك في المباراة المؤجلة من الإسبوع الـ28 من الدوري العام.

وتشير نتيجة اللقاء الذي يجمع كلا الفريقين حالياً لتقدم الأهلي بهدف نظيف عن طريق أحمد حمدي في الدقيقة 18.

ونجح لاعبي المصري في السيطرة على مجريات المباراة خلال الخمس دقائق الأولى من الشوط الثاني، وذلك دون أي خطورة تذكر على مرمى الفريق الأحمر وسط حالة من التحصين الدفاعي المميز من جانب دفاعات الأحمر بفضل ثنائي الخط الخلفي أيمن أشرف ومحمود الجزار، بعدها تبادل كلا الفريقين السيطرة على وسط الميدان.

وجاء تشكيل الأحمر كالتالي :

في حراسة المرمى: شريف اكرامي.

في خط الدفاع: صبري رحيل وأيمن أشرف ومحمود الجزار وباسم علي.

في خط الوسط: عمرو السولية وأكرم توفيق وأحمد حمدي.

في خط الهجوم: إسلام محارب ومحمد شريف وصلاح محسن.

وجاء تشكيل المصري كالآتي :

في حراسة المرمى: أحمد مسعود.

في خط الدفاع: محمد حمدي، أحمد منصور، محمد شطة، محمد كوفي.

في خط الوسط: فريد شوقي، عمرو موسى، جريندو.

في خط الهجوم: إسلام عيسى، أحمد جمعة، أحمد شكري.