بالفيديو| صلاح محسن يسجل الهدف الثاني للأهلي في شباك المصري

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صلاح محسن
أحرز صلاح محسن الهدف الثاني للأهلي في شباك المصري في الدقيقة 76 خلال المباراة التي تجمعهما على ملعب برج العرب في ختام الدوري المصري.
وانفرد صلاح محسن بالحارس أحمد مسعود قبل أن يسددها على يساره محرزا الهدف الثاني.
استطاع فريق هيل هاوندز الحصول على بطولة الدوري المصري لكرة القدم الامريكية بعد تغلبه في المباراة النهائية على فريق كايرو ولفز بنتيجة 12/0أقيمت المباراة النهائية
قال الكولومبي دييجو كالديرون مهاجم النادي الإسماعيلي، إن سعد الدين سمير مدافع النادي الاهلي، هو أقوى مدافع لعب عليه في الدوري المصري.
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