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بالفيديو| صلاح محسن يسجل الهدف الثاني للأهلي في شباك المصري

أمس PM 11:43
كتب: أحمد موسى
بالفيديو| صلاح محسن يسجل الهدف الثاني للأهلي في شباك المصري

صلاح محسن

أحرز صلاح محسن الهدف الثاني للأهلي في شباك المصري في الدقيقة 76 خلال المباراة التي تجمعهما على ملعب برج العرب في ختام الدوري المصري.

وانفرد صلاح محسن بالحارس أحمد مسعود قبل أن يسددها على يساره محرزا الهدف الثاني.

 

   

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