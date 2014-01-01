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بعد انتصاره على المصري.. الأهلي يكسر رقم الزمالك القياسي بالدوري

منذ 59 دقيقة
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
بعد انتصاره على المصري.. الأهلي يكسر رقم الزمالك القياسي بالدوري

الأهلي

حقق  فريق الأهلي رقماً قياسياً ببطولة الدوري العام، وذلك بعد انتصاره على المصري بهدف نظيف، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين، والمؤجلة من الإسبوع الـ28 من بطولة الدوري العام.

ويكمن هذا الرقم القياسي في أن الفريق الأحمر هو الأكثر حصداً للنقاط بتاريخ بطولة الدوري العام، وذلك بعدما تمكن من الحصول على 88 نقطة في صدارة بطولة الدوري العام هذا الموسم.

الجدير بالذكر أن الرقم القياسي السابق للفريق الأكثر حصداً للنقاط ببطولة الدوري العام كان الزمالك،وذلك بعدما وصلت عدد نقاط ببطولة الدوري وقتها إلى 87 نقطة خلال موسم 2014-2015.

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