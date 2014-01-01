لقطة اليوم.. بدلاء الأهلي يحرجون «البدري».. وينهون مقولة «السعيد ملوش بديل»

«السعيد ملوش بديل» تصريح ملَت منه جماهير الأهلي خلال الفترة الماضية من الجهاز الفني السابق للأهلي بقيادة حسام البدري عقب رحيل عبدالله السعيد عن القلعة الحمراء الأمر الذي أدى تدهور مستوى القلعة الحمراء مؤخرا بشكل غريب وكلف الفريق الخروج من كأس مصر أمام الأسيوطي بالإضافة إلى التعثر في أول جولتين بدوري أبطال أفريقيا وتذيه لترتيب المجموعة.

أحمد حمدي:

انتصار بدلاء الأهلي على المصري المنتعش في الفترة الأخيرة أحرج حسام البدري، حيث ظهر العديد من اللاعبين بشكل مميز، لا سيما أحمد حمدي والذي قدم أدائا رائعا في مركز صانع الألعاب وأثبت للجماهير أن السعيد لديه بديل كان ينقصه فقط المشاركة في المباريات بعد أن ظل حبيسا لدكة البدلاء، قبل أن يتوج مجهوده بهدف مميز في الشوط الأول.

صلاح محسن:

ظهر الوافد الجديد للأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية بشكلا مغاير عن ما ظهر خلال الفترة الماضية بعد مشاركته في مركز المهاجم الصريح واستطاع صناعة الهدف الأول بمهارة مميزة بعد تمرير الكرة بالكعب لأحمد حمدي والذي سددها في الشباك، قبل أن يحرز الهدف الثاني في شباك المصري بعد تلقيه تمريرة مميزة من عمرو السولية.

محمود الجزار:

في أول مشاركته بالدوري المصري، ظهر محمود الجزار القادم من كهرباء الإسماعيلية بشكل مطمئن أمام المصري، حيث ظهر لديه ثقة كبيرة في الخط الخلفي بالإضافة إلى امتلاكه السرعة واللياقة البدنية التي تؤهله لحجز مركز أساسي لتشكيلة الأحمر.

محمد شريف:

شكل محمد شريف خطورة كبيرا على مرمى المصري طوال أحداث اللقاء بفضل سرعاته وتحركاته الرائعة، إلا أنه يعيبه إنهاء الهجمة بشكل جيد وهو الأمر الذي يأتي بالتدريب كما حدث مع وليد أزارو.

ورغم الأداء المذهل الذي قدمه حسام البدري مع الأهلي الموسمين الماضيين والذي استطاع كسر العديد من الأرقام القياسية، إلا أنه عابه سوء التصرف مع رحيل عبدالله السعيد الأمر الذي كلفه الخروج من الكأس والتعثر الأفريقي قبل أن يتقدم باستقالته من تدريب الأحمر عقب الهزيمة أمام كمبالا سيتي، ليحرج بدلاء الأهلي مدربهم السابق.

وفاز الأهلي على المصري بثنائية مقابل لا شيء في ختام موسم الدوري المصري.

حقق فريق الأهلي رقماً قياسياً ببطولة الدوري العام، وذلك بعد انتصاره على المصري بهدف نظيف، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين، والمؤجلة من الإسبوع الـ28 من بطولة الدوري العام.

ويكمن هذا الرقم القياسي في أن الفريق الأحمر هو الأكثر حصداً للنقاط بتاريخ بطولة الدوري العام، وذلك بعدما تمكن من الحصول على 88 نقطة في صدارة بطولة الدوري العام هذا الموسم.

الجدير بالذكر أن الرقم القياسي السابق للفريق الأكثر حصداً للنقاط ببطولة الدوري العام كان الزمالك،وذلك بعدما وصلت عدد نقاط ببطولة الدوري وقتها إلى 87 نقطة خلال موسم 2014-2015.