خاص| مصدر بالإسماعيلي: الأهلي أرسل فاكسا لضم إبراهيم حسن

كشف مصدر بالنادي الإسماعيلي عن تلقي إدارة النادى فاكسا رسميا من الأهلي لشراء صانع ألعاب الفريق إبراهيم حسن.

وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه: "اللاعب معروض للبيع وسندرس كافة العروض".

وأشار المصدر إلى أن الزمالك يرغب في شراء اللاعب وهناك عروض خليجية".

وتابع: "اللاعب غير مرغوب في وجوده بالنادي، وهناك اتجاه داخل المجلس للموافقة على إعارته للخليج".

وكان اللاعب قد تم استبعاده من مواجهة المصري الأخيرة بسبب ارساله رسالة على الواتس اب لرئيس النادى يطلب فيها مستحقاته.