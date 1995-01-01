تعرف على السيرة الذاتية لـ «مارسيلو بيلسا» المرشح لتدريب الأهلي

أكدت العديد من التقارير الصحفية مؤخراً عن وجود العديد من المفاوضات خلال الفترة الحالية بين إدارة النادي الاهلي، والأرجنتيني مارسيلو بيلسا المدير الفني الأسبق لفريق مارسيليا الفرنسي.

ويرصد "الوطن سبورت" أهم ما يتعلق بالمدرب الأرجنتيني المخضرم صاحب الـ62 عاماً، سواء ما يخص مسيرته التدريبية، وكلاعب أسبق كالتالي :

أولاً : مسيرته كلاعب :

لم يكن المدافع الأسبق باللاعب الكبير داخل الأرجنتين، إذ بدأ مسيرته في الملاعب ضمن الفريق الأرجنتيني الكبير نيولز أولد بويز، ولم يشارك معهم كثيراً، إذ مثل هذا الفريق في 25 مباراة، لم يحرز خلالها أي أهداف خلال تواجده معهم في الفترة من 1977-1978، وانتقل بعدها لفريق إينستيتوتو الأرجنتيني خلال الفترة من 1978 وحتى عام 1979، شارك معهم في عشر مباريات فقط، ولم يسجل أي أهداف، كما انتقل بعد ذلك إلى فريق أرجنتينو ليشارك معهم في 30 مباراة، سجل خلالها هدفاً وحيداً، ولم يحقق بيلسا أي بطولات على الإطلاق كلاعب.

ثانياً : مسيرته كمدير فني :

يمتلك المدرب الأرجنتيني سيرة تدريبية مميزة، وذلك على الرغم من تتويجة بأربع بطولات فقط، إذ تولى في بداية مسيرته التدريبية المهمة الفنية لفريق نيولز أولد بويز خلال الفترة من 199-1992، حقق معهم بطولتي الدوري الأرجنتيني عامي 1991، 1992، كما نجح في قيادتهم لنهائي بطولة أمريكا الجنوبية للنهائي قبل الخسارة في النهاية أمام فريق ساو باولو البرازيلي، ليتولى بعذ ذلك قيادة فريق أتلاس الأرجنتيني خلال الفترة من عام 1992 حتى عام 1994، بعد ذلك تولى تدريب فريق كلوب أمريكا المكسيكي في الفترة ما بين عامي 1995 و1996، ليتولى بعد ذلك تدريب فيليز سارسفيلد الأرجنتيني خلال موسم 1997-1998 ويقودهم للتتويج ببطولة الدوري الأرجنتيني، ليتولى بعد ذلك تدريب فريق اسبانيول الإسباني في مهمة قصيرة لبضعة أشهر فقط، وخلال الفترة من عام 1998 حتى عام 2004 تولى تدريب المنتخب الأوليمبي الأرجنتيني، ويتوج معم بالميدالية الذهبية بأولمبياد ريو دي جانيرو، وخلال الفترة من عام 2007 حتى عام 2011 تولى القيادة الفنية للمنتخب التشيلي، بعد ذلك وخلال الفترة من 2011 حتى عام 2013 تولى تدريب فريق أتلتيك بيلباو الإسباني، ويقودهم لنهائي بطولة الدوري الأوروبي خلال موسم 2011-2012 قبل الخسارة أمام أتلتيكو مدريد، وبطولة كأس ملك إسبانيا بنفس الموسم قبل الخسارة أمام برشلونة في النهائي، بعذ ذلك تولى المهمة الفنية لفريق مارسيليا خلال موسم 2014-2015، ثم لاتسيو الإيطالي خلال عام 2016، قبل أن يتولى تدريب ليل الفرنسي لبضعة أشهر في عام 2017.

وتعد طريقة اللعب المفضلة للمدرب الأرجنتيي المخضرم هي : 1-3-2-4.