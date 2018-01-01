"كوبر" يعلق على تجديد تعاقده مع المنتخب.. ويكشف موعد إعلان القائمة النهائية

أكد الأرجنتيني كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني أنه يتحدث دائما في أمور تجديد عقده مع مسئولى اتحاد الكرة، متمنيا انتهاءها بالتوفيق والتجديد.

وقال كوبر خلال المؤتمر الصحفي:" بنتكلم في أمور التجديد مع اتحاد الكرة وكان فيه اجتماعات مستمرة

وأتمنى انتهاءها بالتوفيق والتجديد".

وأضاف: "يوم 4 يونيو اقادم موعد الإعلان عن القائمة النهائية التي ستشارك في كأس العالم".

ويستضيف ملعب جابر الأحمد الدولي مباراة ودية دولية تجمع منتخبي مصر والكويت في إطار استعدادات المنتخب الوطني لخوض منافسات كأس العالم 2018 في روسيا والتي ستقام في الفترة ما بين 14 يونيو إلى 15 يوليو.

وستكون هذه المباراة الودية الأولى للفراعنة، ضمن استعدادات المونديال، ودخل المنتخب في معسكر مفتوح لمدة يومين في استاد القاهرة قبل التوجه إلى الكويت، وسيغيب الدولي محمد صلاح عن المباراة بسبب مشاركته مع فريقه ليفربول، خلال المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا.