نهائي دوري الأبطال| «صلاح» يقود قائمة ليفربول لمواجهة ريال مدريد

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفنى لنادى ليفربول الإنجليزى، والذي يلعب بين صفوفه الدولي محمد صلاح، جناح الفريق، لمواجهة نادي ريال مدريد، ضمن منافسات المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، والذي سيقام يوم السبت المقبل، في كييف بأوكرانيا.

وجاءت القائمة كالتالي:

كاريوس، كلاين، فان دايك، فينالدوم، لوفرين، جيمس ميلنر، فيرمينو، محمد صلاح، جوردان هندرسون، كلافان، مورينو، ساديو مانى، أدم لالانا، مينوليه، ايمرى تشان، روبيرتسون، إينجز، سولانكى، فيليبس، كورتس جونز، دانى وارد، وودبورن، كاماتشو، ألكسندر أرنولد.