عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي

أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية، عن اعتذاره عن الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، في بيان مطول.

وجاء بيان تركي آل الشيخ كالتالي: "على مدار شهور مضت شرفت بالرئاسة الشرفية للنادي الأهلي المصري، وعلى مدار سنوات مضت كان النادي الأهلي ومازال وسيظل هو النادي الذي أحبه وأشجعه في مصر ودائماً في وجداني".

وتابع: "كنت حريصاً أن تكون مصلحة هذا النادي العريق وجمهوره هي من أهم أولوياتي وكنت أتابع كل همومه وطموحاته بقلبي وعقلي، إلا أن هناك بعض المواقف التي كنت أتعامل فيها بحسن نية وبطبيعتي وبحبي الشديد للنادي الأهلي، و يتم دائما تفسيرها بشكل خاطئ ويساء استخدامها بشكل كبير وغير مفهوم بالنسبه لي، وهو أمر أحزنني كثيراً ومع ذلك لم أتأخر عن النادي الأهلي رغم كل شئ.".

وكشف: "إلا انني اليوم أجد نفسي مضطراً أن أعتذر عن رئاستي الشرفية للنادي الأهلي، داعياً المولي عز وجل أن يوفق هذا النادي العريق لإسعاد جمهوره العظيم".