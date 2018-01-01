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أبوريدة: نحاول إقناع لاعبي مصر بالإفطار خوفًا من تأثير الصيام على مستواهم

اليوم PM 06:36
كتب: الكويت - إيهاب الخطيب وإبراهيم منصور
أبوريدة: نحاول إقناع لاعبي مصر بالإفطار خوفًا من تأثير الصيام على مستواهم

أبوريدة

تحدث هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة عن استعدادات المنتخب الوطني لنهائيات كأس العالم بروسيا الشهر المقبل، وتأثير الصيام على مستوى اللاعبين.

وقال أبوريدة في تصريحات للصحفيين بالكويت: "واجهنا صعوبات في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، منتخبنا غاب 3 نسخ عن أمم أفريقيا وفي التصفيات الأخيرة وقعنا مع نيجبريا وربنا وفقنا، ونحن أمام معترك وهو المونديال وضرورة ظهورنا بمستوى مميز".

وكشف: "أنا حامل هم تدريب اللاعبين وهم صائمين، الصيام موضوع شائك لأن 90 في المائة أو جميع اللاعبين يصومون".

وأوضح: "أنا بتكلم مع اللاعبين بشكل فردي وجماعي حول ضرورة افطارهم لكي لا يؤثر ذلك بالسلب علينا في كأس العالم لكن الأزمة ان فيه لاعبين رافضين الفكرة من الاساس، فقد قابلت أحمد فتحي وحاولت التحدث معه ليرد:"اوعى تكون هتطلب مني أفطر".

ويستضيف ملعب جابر الأحمد الدولي مباراة ودية دولية تجمع منتخبي مصر والكويت في إطار استعدادات المنتخب الوطني لخوض منافسات كأس العالم 2018 في روسيا والتي ستقام في الفترة ما بين 14 يونيو إلى 15 يوليو.

وستكون هذه المباراة الودية الأولى للفراعنة، ضمن استعدادات المونديال، ودخل المنتخب في معسكر مفتوح لمدة يومين في استاد القاهرة قبل التوجه إلى الكويت، وسيغيب الدولي محمد صلاح عن المباراة بسبب مشاركته مع فريقه ليفربول، خلال المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا.

  

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