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منتخب مصر بالزي الأساسي في مواجهة الكويت

منذ 30 دقيقة
كتب: الكويت - إيهاب الخطيب وإبراهيم منصور
منتخب مصر بالزي الأساسي في مواجهة الكويت

منتخب مصر

أقيم منذ قليل الاجتماع الفني لمباراة المنتخب الوطني الودية أمام الكويت المقرر لها غدا في التاسعة مساء على ملعب ملعب جابر الأحمد الدولي.

وأسفر الاجتماع عن ارتداء المنتخب الوطني التيشرت الأحمر والشورت الأبيض والجوارب ألسوداء، بينما يرتدي المنتخب الكويتي الزي الأزرق كامل.

وتقرر أيضا أن يكون عدد التغييرات 6، وسوف يتوقف اللعب لمدة دقيقتين لتناول اللاعبين المياه والعصائر نظرا لدرجة الحرارة المرتفعة.

وستكون هذه المباراة الودية الأولى للفراعنة، خلال المرحلة الأخيرة، ضمن استعدادات المونديال، ودخل المنتخب في معسكر مفتوح لمدة يومين في استاد القاهرة قبل التوجه إلى الكويت، وسيغيب الدولي محمد صلاح عن المباراة بسبب مشاركته مع فريقه ليفربول، خلال المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا.

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