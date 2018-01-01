بالصور| مجدي عبد الغني يخطف الأنظار في تدريب المنتخب بالكويت

حرص عدد كبير من الجالية المصرية في الكويت والتي حضرت مران المنتخب اليوم على ملعب جابر الأحمد على التقاط الصور مع مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.

ويلتقي المنتخب الوطني غدا في مباراة ودية دولية أمام الكويت في إطار الاستعدادات لخوض منافسات كأس العالم 2018 في روسيا والتي ستقام في الفترة ما بين 14 يونيو إلى 15 يوليو.

وستكون هذه المباراة الودية الأولى للفراعنة، ضمن استعدادات المونديال، ودخل المنتخب في معسكر مفتوح لمدة يومين في استاد القاهرة قبل التوجه إلى الكويت، وسيغيب الدولي محمد صلاح عن المباراة بسبب مشاركته مع فريقه ليفربول، خلال المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا.