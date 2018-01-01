«كوبر» يستقر على تشكيل المنتخب أمام الكويت

ظهرت الملامح الأولى لتشكيل المنتخب المصري المتوقع أمام الكويت، وذلك خلال المباراة الودية المرتقبة بين المنتخبين على ملعب "جابر الأحمد".

وهذا هو تشكيل الفراعنة المتوقع لوديته المرتقبة أمام الكويت :

إكرامي "محمد عواد"، محمود حمدي الونش، علي جبر، عمر جابر ، كريم حافظ، محمود عبد العزيز ، طارق حامد، عمرو وردة ، رمضان صبحي ، شيكابالا ، أحمد جمعة "كوكا".

ويلتقي المنتخب الوطني غدا في مباراة ودية دولية أمام الكويت في إطار الاستعدادات لخوض منافسات كأس العالم 2018 في روسيا والتي ستقام في الفترة ما بين 14 يونيو إلى 15 يوليو.