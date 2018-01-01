الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

الحدود يتعاقد مع نجل الفنان مجدي كامل

وزير الرياضة يحضر مباراة منتخب مصر مع الكويت

رسميا.. الإنتاج الحربي يتعاقد مع لاعب المصري

"كوبر" يلقي محاضرة فنية للاعبي المنتخب قبل لقاء الكويت

لهيطة: ودية الكويت لن تشهد تقنية الفيديو والحكم الخامس

منذ 24 دقيقة
كتب: الكويت|إيهاب الخطيب وإبراهيم منصور
لهيطة: ودية الكويت لن تشهد تقنية الفيديو والحكم الخامس

مصر واليونان

قال إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني، إن ودية الكويت لن تشهد تطبيق تقنية الحكم الخامس "الإضافي"، وكذلك تقنية الفيديو أيضا لم يتم تطبيقها في المباراة.

ويدير اللقاء حكم ساحة، ومعه اثنان مساعدان، وحكم رابع فقط، وتقام ودية الكويت في تمام التاسعة، مساء اليوم بتوقيت القاهرة، على ملعب جابر الأحمد.

ويلتقي المنتخب الوطني، اليوم في مباراة ودية دولية أمام الكويت في إطار الاستعدادات لخوض منافسات كأس العالم 2018 في روسيا والتي ستقام في الفترة ما بين 14 يونيو إلى 15 يوليو.

أخبار متعلقة

«أونش» يفسخ عقده مع المصري بالتراضي

«أونش» يفسخ عقده مع المصري بالتراضي
سفير مصر بالكويت: غياب «صلاح» عن ودية المنتخب أثر على الحضور

سفير مصر بالكويت: غياب «صلاح» عن ودية المنتخب أثر على الحضور

مصدر يكشف: اتجاه لإقامة السوبر المصري بالإمارات

شف مصدر داخل اتحاد الكرة أن الاتحاد سوف يختبر ملعب جابر الأحمد فى ودية منتخب مصر، اليوم، أمام الكويت، حيث سيكون هناك تقييم شامل لتجربة الحضور الجماهيرى والأجواء

في غياب «صلاح».. منتخب مصر يسقط 3 مرات قبل مواجهة الكويت

يغيب محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم، عن صفوف منتخب مصر في مواجهة شقيقه الكويتي، في اللقاء المقرر له اليوم، ضمن استعدادات الفراعنة لخوض نهائيات كأ

أخبار قد تعجبك

تدريبات شاقة للمنتخب فى الكويت.. ومدرب الأزرق يتحدى ويتوعد الفراعنة

استطلاع رأى

  • مصر

    مصر

  • -

    :

    -

    09:00 PM

    مباريات ودية
  • الكويت

    الكويت

الأكثر قراءة

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي

بالصور| «رونالدينيو» يتزوج من امراتين في يوم واحد

مهند لاشين: الأسيوطي أبلغني برغبة الأهلي والزمالك ضمي.. واتخذت قراري
انقسام فى الزمالك حول «جلال» ومعسكر الموسم الجديد