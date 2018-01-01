لهيطة: ودية الكويت لن تشهد تقنية الفيديو والحكم الخامس

قال إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني، إن ودية الكويت لن تشهد تطبيق تقنية الحكم الخامس "الإضافي"، وكذلك تقنية الفيديو أيضا لم يتم تطبيقها في المباراة.

ويدير اللقاء حكم ساحة، ومعه اثنان مساعدان، وحكم رابع فقط، وتقام ودية الكويت في تمام التاسعة، مساء اليوم بتوقيت القاهرة، على ملعب جابر الأحمد.

ويلتقي المنتخب الوطني، اليوم في مباراة ودية دولية أمام الكويت في إطار الاستعدادات لخوض منافسات كأس العالم 2018 في روسيا والتي ستقام في الفترة ما بين 14 يونيو إلى 15 يوليو.