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كوبر يعلن تشكيل مصر في ودية الكويت

اليوم PM 06:19
كتب: الكويت - إيهاب الخطيب وإبراهيم منصور
كوبر يعلن تشكيل مصر في ودية الكويت

مصر

أعلن الأرجنتيني هيكتور كوبر، تشكيل المنتخب الوطني أمام الكويت اليوم الجمعة، في اللقاء الودي الذي يقام بين المنتخبين على ملعب "جابر الأحمد".

وجاء تشكيل مصر كالتالي..

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: علي جبر ومحمود الونش وكريم حافظ وعمر جابر.

خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبدالعزيز وعمرو وردة.

خط الهجوم: رمضان صبحي وشيكابالا وأحمد حسن"كوكا".

ويلتقي المنتخب الوطني اليوم في مباراة ودية دولية أمام الكويت في إطار الاستعدادات لخوض منافسات كأس العالم 2018 في روسيا والتي ستقام في الفترة ما بين 14 يونيو إلى 15 يوليو.

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