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بث مباشر| شاهد مباراة مصر والكويت الودية

اليوم PM 08:13
كتب: حسين غريب
بث مباشر| شاهد مباراة مصر والكويت الودية

منتخب مصرر

يقدم موقع الوطن سبورت خدمة لزواره لمتابعة مباراة مصر والكويت الودية،  اليوم الجمعة، في اللقاء الودي الذي يقام بين المنتخبين على ملعب "جابر الأحمد".

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