بث مباشر| شاهد مباراة مصر والكويت الودية

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منتخب مصرر
يقدم موقع الوطن سبورت خدمة لزواره لمتابعة مباراة مصر والكويت الودية، اليوم الجمعة، في اللقاء الودي الذي يقام بين المنتخبين على ملعب "جابر الأحمد".
غادر المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة مطار القاهرة منذ قليل متوجها الي دولة الكويت لحضور مباراة المنتخب الودية أمام نظيره الكويتي.
نجح نادى الانتاج الحربى في التعاقد مع محمد ماجد أونش لاعب المصرى البورسعيدى لمدة موسمين، ليصبح الصفقة الرابعة للعجلات الحربية بعد التعاقد مع أحمد جمال مدافع الي
مصر
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الكويت
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