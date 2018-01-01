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بالفيديو| الهدف الأول لمنتخب الكويت في مرمى مصر

منذ 31 دقيقة
كتب: محمد خيري
بالفيديو| الهدف الأول لمنتخب الكويت في مرمى مصر

الكويت

نجح المنتخب الكويتي في إحراز الهدف الأول بمرمى مصر في المباراة التي تقام بينهما الأن باستاد جابر الأحمد بالكويت.

جاء الهدف عن طريق فهد الأنصاري في الدقيقة السادسة من بداية المباراة، وذلك من كرة عرضية يلعبها برأسه في المرمى.

ويلتقي المنتخب الوطني الأن في مباراة ودية دولية أمام الكويت في إطار الاستعدادات لخوض منافسات كأس العالم 2018 في روسيا والتي ستقام في الفترة ما بين 14 يونيو إلى 15 يوليو.

وستكون هذه المباراة الودية الأولى للفراعنة، ضمن الاستعدادات الختامية للمونديال، ودخل المنتخب في معسكر مفتوح لمدة يومين في استاد القاهرة قبل التوجه إلى الكويت، وسيغيب الدولي محمد صلاح عن المباراة بسبب مشاركته مع فريقه ليفربول، خلال المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا.

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يقدم موقع الوطن سبورت خدمة لزواره لمتابعة مباراة مصر والكويت الودية، اليوم الجمعة، في اللقاء الودي الذي يقام بين المنتخبين على ملعب "جابر الأحمد".

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