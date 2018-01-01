70دقيقة| دخول كهربا وخروج عبد العزيز.. وتحسن نسبي في أداء الفراعنة

مرت 70 دقيقة من زمن مباراة الكويت ومصر ولازال تقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف خلال المباراة التي تجمعهما على ستاد جابر أحمد الدولي، في ظل استعدادات الفراعنة لكأس العالم.

ودفع هيكتور كوبر برابع تغييراته بنزول أيمن أشرف بدلا من كريم حافظ في الدقيقة 60.

وكاد أحمد جمعة أن يدرك هدف التعادل في الدقيقة 62 إلا أن الكرة مرت أمام رأسه.

ودفع كوبر بمحمود عبد المنعم كهربا بدلا من محمود عبد العزيز في الدقيقة 64.

وتحسن أداء المنتخب المصري نسبيا بعض إجراء العديد من التغييرات في شوط المباراة الثاني، إلا أن اللمسة الأخيرة غابت عن لاعبي الفراعنة.

وتصدى شريف إكرامي لتسديدة من فهد الأنصاري في الدقيقة 65 ليهدر على المنتخب الكويتي فرصة الهدف الثاني.

ويلتقي المنتخب الوطني الأن في مباراة ودية دولية أمام الكويت في إطار الاستعدادات لخوض منافسات كأس العالم 2018 في روسيا والتي ستقام في الفترة ما بين 14 يونيو إلى 15 يوليو.

وستكون هذه المباراة الودية الأولى للفراعنة، ضمن الاستعدادات الختامية للمونديال، ودخل المنتخب في معسكر مفتوح لمدة يومين في استاد القاهرة قبل التوجه إلى الكويت، وسيغيب الدولي محمد صلاح عن المباراة بسبب مشاركته مع فريقه ليفربول، خلال المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا.