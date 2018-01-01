80دقيقة| أيمن أشرف يترجم سيطرة الفراعنة بهدف التعادل

مرت 80 دقيقة من زمن مباراة الكويت ومصر، وتمكن أيما أشرف من إدراك هدف التعادل للفراعنة في الدقيقة 80 خلال التي تجمعهما على ستاد جابر أحمد الدولي، في ظل استعدادات الفراعنة لكأس العالم.

وسدد فهد العنيزي تصويبة متقنة من ضربة حرة إلا أن الكرة اصطدمت في القائم مانعا فرصة الهدف الثاني لمنتخب الكويت.

ودفع كوبر بمروان محسن بدلا من رمضان صبحي في الدقيقة 77، كما دفع مدرب الكويت بالنجم المخضرم ببدر المطوع بدلا من فهد الطلال.

وفي الدقيقة 80 سجل أيمن أشرف هدف التعادل لمنتخب مصر بعد تلقيه تمريرة من محمود عبد المنعم كهربا ليسددها الظهير الأيسر في شباك أصحاب الأرض.

ويلتقي المنتخب الوطني الأن في مباراة ودية دولية أمام الكويت في إطار الاستعدادات لخوض منافسات كأس العالم 2018 في روسيا والتي ستقام في الفترة ما بين 14 يونيو إلى 15 يوليو.

وستكون هذه المباراة الودية الأولى للفراعنة، ضمن الاستعدادات الختامية للمونديال، ودخل المنتخب في معسكر مفتوح لمدة يومين في استاد القاهرة قبل التوجه إلى الكويت، وسيغيب الدولي محمد صلاح عن المباراة بسبب مشاركته مع فريقه ليفربول، خلال المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا.