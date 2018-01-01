الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

نهائي كييف.. 5مشاهد يُنتظر حدوثها لأول مرة في نهائي دوري الأبطال

«السحور» يتسبب في إلغاء مؤتمر مباراة مصر والكويت

القضاء السويسري يبرىء بلاتيني

لقطة اليوم| شيكابالا يسقط في «فخ كوبر» أمام الكويت

80دقيقة| أيمن أشرف يترجم سيطرة الفراعنة بهدف التعادل

منذ 32 دقيقة
كتب: الكويت- إبراهيم منصور
80دقيقة| أيمن أشرف يترجم سيطرة الفراعنة بهدف التعادل

مصر والكويت

مرت 80 دقيقة من زمن مباراة الكويت ومصر، وتمكن أيما أشرف من إدراك هدف التعادل للفراعنة في الدقيقة 80 خلال التي تجمعهما على ستاد جابر أحمد الدولي، في ظل استعدادات الفراعنة لكأس العالم.

وسدد فهد العنيزي تصويبة متقنة من ضربة حرة إلا أن الكرة اصطدمت في القائم مانعا فرصة الهدف الثاني لمنتخب الكويت.

ودفع كوبر بمروان محسن بدلا من رمضان صبحي في الدقيقة 77، كما دفع مدرب الكويت بالنجم المخضرم ببدر المطوع بدلا من فهد الطلال.

وفي الدقيقة 80 سجل أيمن أشرف هدف التعادل لمنتخب مصر بعد تلقيه تمريرة من محمود عبد المنعم كهربا ليسددها الظهير الأيسر في شباك أصحاب الأرض.

ويلتقي المنتخب الوطني الأن في مباراة ودية دولية أمام الكويت في إطار الاستعدادات لخوض منافسات كأس العالم 2018 في روسيا والتي ستقام في الفترة ما بين 14 يونيو إلى 15 يوليو.

وستكون هذه المباراة الودية الأولى للفراعنة، ضمن الاستعدادات الختامية للمونديال، ودخل المنتخب في معسكر مفتوح لمدة يومين في استاد القاهرة قبل التوجه إلى الكويت، وسيغيب الدولي محمد صلاح عن المباراة بسبب مشاركته مع فريقه ليفربول، خلال المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا.

 

أخبار متعلقة

«الجندي» يلحق بسلمى أيمن لنهائي كأس العالم للخماسي الحديث

«الجندي» يلحق بسلمى أيمن لنهائي كأس العالم للخماسي الحديث
إسلام حامد يتأهل لنهائي كأس العالم للخماسي الحديث

إسلام حامد يتأهل لنهائي كأس العالم للخماسي الحديث

بالفيديو| الأغنية الرسمية لكأس العالم 2018 «Live It Up»

أصبح بإمكان جماهير كرة القدم حول العالم التعرف على الموسيقى التي سترافق نهائيات كأس العالم روسيا 2018 مع نشر الأغنية الرسمية "Live It Up" من أداء المغني الأمريك

حسم تنظيم كأس العالم 2026 في يونيو المقبل وسط ترقب مغربي

يعلن فريق العمل التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) المكلف تقييم ملفي الترشيح لاستضافة مونديال 2026، قراره "مطلع يونيو"، بحسب ما أفاد مصدر مطلع على الملف ال

أخبار قد تعجبك

3 وجوه جديدة في تشكيل الفراعنة أمام الكويت.. و«إكرامي» يعود لحراسة المرمى

استطلاع رأى

  • مصر

    مصر

  • 1

    :

    1

    09:00 PM

    مباريات ودية
  • الكويت

    الكويت

الأكثر قراءة

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي

بالصور| «رونالدينيو» يتزوج من امراتين في يوم واحد

مهند لاشين: الأسيوطي أبلغني برغبة الأهلي والزمالك ضمي.. واتخذت قراري
«براجا» و«بييلسا» مرشحان لقيادة الأهلي.. و«معلول» يستقر على الرحيل