بالفيديو| أيمن أشرف ينقذ الفراعنة من الهزيمة أمام الكويت

تعادل المنتخب المصري مع مضيفه الكويتي بهدف لكل فريق خلال المباراة التي جمعتهما على ستاد جابر الأحمد الدولي في ظل استعدادات الفراعنة لكأس العالم.

6 دقائق فقط كانت كافية لتقدم المنتخب الكويتي بالهدف الأول عن طريق فهد الأنصاري بعد تلقيه عرضية من الجانب الأيمن ليسكنها بكل سهولة في شباك شريف إكرامي وسط سرحان من جانب دفاع منتخب مصر.

وغابت خطورة المنتخب المصري طوال أحداث الشوط الأول على مرمى الكويت، قبل أن يجري هيكتور كوبر العديد من التغييرات في الشوط الثاني ليتحسن شكل الفراعنة نسبيا في الشوط الثاني.

وأدرك أيمن أشرف هدف التعادل لمنتخب مصر في الدقيقة 81 بعد تلقيه تمريرة مميزة من محمود كهربا ليسددها لاعب الأهلي بقدمه اليمنى في شباك أصحاب الأرض محرزا هدف التعادل.

وتعتبر ودية الكويت هي الأولى للفراعنة، ضمن الاستعدادات الختامية للمونديال، ودخل المنتخب في معسكر مفتوح لمدة يومين في استاد القاهرة قبل التوجه إلى الكويت.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره الكولومبي الجمعة المقبلة بإيطاليا قبل أن يختتم مبارياته الودية بمواجهة بلجيكا في السادس من يونيو في أخر استعدادات الفراعنة لكأس العالم والذي سيفتتح لقائاته في المونديال بمباراة أوروجواي في الـ15 من يونيو.