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لقطة اليوم| شيكابالا يسقط في «فخ كوبر» أمام الكويت

منذ 13 دقيقة
كتب: حسين غريب
لقطة اليوم| شيكابالا يسقط في «فخ كوبر» أمام الكويت

شيكابالا

"لدي في الوقت الحالي بديل للسعيد وهو شيكابالا"، هكذا رد هيكتور كوبر وفسر أسباب استدعاءه لمحمود شيكابالا في المنتخب الوطني، واستبعاد آخرين مثل حسين الشحات ومحمد مجدي أفشة.

الأرجنتيني هيكتور كوبر أكد أن شيكابالا هو بديل عبدالله السعيد الذي يلعب في مركز صناعة اللعب "مركز 10" وهو أمر غير مألوف ولا يلتزم به شيكابالا منذ تصعيده للفريق الأول بالزمالك وخلال التجارب الخارجية التي خاضها، فهو دومًا يفضل اللعب بجوار الخط، على الرواق الأيمن معظم الوقت، والأيسر أحيانًا.

ولم يشارك شيكابالا بديلا للسعيد بالشكل المعتاد في فرصة حقيقية، إلا في لقاء غانا في ختام تصفيات كأس العالم ورغم تسجيله هدفًا في اللقاء إلا أنه لم يظهر بالشكل المطلوب منه في هذا المركز، بينما شارك بديلا لصلاح في لقاء البرتغال الودي، بالإضافة للمشاركة في مركز الجناح بديلا لرمضان صبحي أمام اليونان في اللقاء التالي خلال معسكر سويسرا الأخير استعدادًا للمونديال.

اليوم دفع الأرجنتيني هيكتور كوبر بشيكابالا من بداية اللقاء على حساب عبدالله السعيد لكنه لم يلتزم خلال المباراة بالتواجد في العمق وهو ما تسبب في تباعد الخطوط بشكل كبير بين لاعبي الخط الهجومي، فضلا عن ميله بشكل كبير للتواجد على الأطراف، بينما تغير الوضع تمامًا مع نزول السعيد الذي اعتاد اللعب في هذا المركز وتحسن شكل الهجوم بخروج شيكابالا.. فهل يفطن كوبر للتوظيف الخاطئ لشيكابالا أم يستمر الفهد الأسمر في السقوط بفخ كوبر خلال المباريات المقبلة التي تسبق المونديال؟

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