«كوبر»: التعادل أمام الكويت أفضل من الهزيمة.. واللاعبين لديهم عذرهم

أكد الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني أن التعادل اليوم أمام الكويت، أفضل من الخسارة ولكنه ينظر إلى بعد أخر في هذه المباريات الودية.

وقال «كوبر» بعد المباراة: "لدينا العديد من اللاعبين الجدد الذي انظر إلى مستواها قبل المونديال، ولا بد وأن نعذر جميع اللاعبين هما قادمون من الراحة ونحتاج إلى المزيد من الوقت للتأقلم".

وأشار "لدي بعض التقييم على أداء اللاعبين ولكن سوف أتناقش مع الجهاز الفني على مستوى جميع اللاعبين خاصة وأنه يوجد العديد منهم يشارك في المرة الأولى مع المنتخب ومن ضمنهم على سبيل المثال مدافع الزمالك محمود حمدي «الونش»".