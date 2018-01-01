فتنة وتمرد فى الزمالك بسبب الصفقات الجديدة وملايين «فتحى وحامد»

نقلا عن العدد الورقي

تسبب تجديد مصطفى فتحى، وطارق حامد، بمبالغ مالية كبيرة، وحصول الصفقات الجديدة على ملايين الجنيهات، وترضية وتعديل عقد بعض اللاعبين سراً داخل نادى الزمالك فى وجود أزمة وفتنة كبرى داخل الفريق، خصوصاً بين أكثر من لاعب من الأعمدة الرئيسية للفريق ممن طلبوا تعديل عقودهم مالياً أكثر من مرة، وتم تجاهلهم من قبل النادى.

نجل رئيس النادى يمتص غضب اللاعبين بوعود جديدة..

وتحدث بعض أفراد الحرس القديم داخل الفريق مع أمير مرتضى، المشرف على الكرة وطالبوه بضرورة تعديل عقودهم، والمساواة بفتحى وحامد قبل حدوث مشكلة بالفريق قد تصل لتمرد البعض وانقطاعهم عن التدريبات، ووعدهم «أمير» ببحث الأمر مع الإدارة عقب انتهاء معسكر الفريق المغلق بالتجمع الخامس، والذى يستعد من خلاله للموسم الجديد.

وأبدى مصطفى فتحى، صانع ألعاب الزمالك، مرونة خلال الساعات القليلة الماضية بشأن انتقاله إلى صفوف نادى بيراميدز على سبيل الإعارة، بعدما جدد للنادى مؤخراً لمدة أربعة مواسم، فيما طلب وكيل اللاعب من بيراميدز المساواة مع عمر جابر والحصول على ما يقرب من 15 مليون جنيه فى الموسم، وسيتم عرض الأمر على الأمير تركى آل الشيخ خاصة أن حسام البدرى، رئيس النادى، يصر على انضمام فتحى.

فى سياق مختلف جدد الزمالك المفاوضات مع وادى دجلة لضم محمود مرعى فى فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد إصابة محمد عبدالسلام، مدافع الزمالك الجديد، بمزق فى العضلة الأمامية، ويسعى الزمالك لتخفيض الطلبات المالية لوادى دجلة الذى يتمسك بالحصول على 18 مليون جنيه من أجل الاستغناء عن اللاعب.

بيان «شيكابالا» يثير القلق داخل المجلس..

وتسبب البيان الذى أصدره محمود عبدالرازق شيكابالا، صانع ألعاب الزمالك، وكشف فيه عن تفاصيل أزماته داخل القلعة البيضاء فى الوقت الحالى فى وجود حالة قلق كبيرة داخل مجلس الإدارة، حيث كسب اللاعب تعاطف عدد كبير من عمومية النادى بعد كشفه حقيقة تهربه من النادى، والمبالغ التى حصل عليها خلال مشواره مع الفريق والتى كانت صادمة للبعض، وتدخلت أطراف من أجل التوصل لحل الأزمة، ورحيل اللاعب دون مشاكل فى ظل إصرار رئيس القلعة البيضاء على عدم استمراره بالفريق بعد البيان.

و«ساسى» يصل غداً للتوقيع

وتقرر أن يصل اللاعب التونسى فرجانى ساسى إلى القاهرة غداً للتوقيع على عقود انضمامه لصفوف القلعة البيضاء خلال الانتقالات الصيفية الجارية، حسب تأكيدات رئيس الأبيض، وأكد مصدر داخل نادى الزمالك أن القلعة البيضاء ستتحمل جزءاً من راتب التونسى فرجانى ساسى، وسداد ما يقرب من 200 ألف دولار.

ويواصل الفريق الأبيض تدريباته اليوم داخل معسكره بالتجمع الخامس بعدما خاض مباراة ودية أمس الثلاثاء أمام الجونة، وسيلتقى مع الإنتاج الحربى غداً، وسيكون مران اليوم خفيفاً لعدم إرهاق اللاعبين.